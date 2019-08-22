Випуск новин за 14:00: Репетиція параду до Дня Незалежності. Комітети в Раді

У випуску новин за 22 серпня станом на 14:00 – Україна готується до святкування Дня Незалежності. Сьогодні у Києві на Хрещатику о 19:30 проведуть генеральну репетицію параду з військовими, музикантами та 5 оркестрами. Президентська партія "Слуга народу", яка отримала найбільше місць у новообраному парламенті, хоче очолити 21 комітет з 23 у Верховній Раді ІХ скликання.

Також у випуску: Історія бійця Віталія Кобрин, який пройшов шлях від початку анексії Криму до оборони луганського аеропорту. 54 бригада опублікувала видовищне відео, на ньому українські армійці відповідають на провокації бойовиків. Українських полонених найближчим часом можуть обміняти на п'ятьох засуджених в Україні громадян. До Дня незалежності у у Львові курсуватиме ретро-трамвай.

Джерело: 24 канал