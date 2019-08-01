Випуск новин за 14:00: Результати переговорів у Мінську. ДТП у Дніпрі
У випуску новин за 1 серпня станом на 14:00 – біля Станиці Луганської нині мають почати розміновувати територію та відновити міст. Про це вчора домовилися в Мінську. У Дніпрі нетверезий водій легковика в'їхав у маршрутку. Одинадцятеро пасажирів мікроавтобуса постраждало. Окрім цього, травми отримали і сам водій автівки та його пасажир.
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Джерело: 24 канал
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