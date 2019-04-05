Випуск новин за 14:00: Результати першого туру виборів. Програма "Доступні ліки"
У випуску новин за 5 березня станом на 14:00 – У ЦВК сказали, що результати першого туру виборів можуть оголосити вже у неділю. В державній програмі "Доступні ліки" відбулося оновлення. З 1 квітня замість паперових рецептів лікарі почали виписувати електронні.
Також у випуску:
Чоловік намагався в коробці з під печива перенести 150 папуг через кордон до Білорусі.
Родичі жертв катастрофи MH17 вважають Росію винною.
Петро Порошенко та Володимир Зеленський здали аналізи на вміст алкоголю і наркотиків перед проведенням дебатів.
Джерело: 24 канал
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