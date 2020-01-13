Випуск новин за 14:00: Роковини теракту під Волновахою. Контрабанда на Одещині

У випуску новин за 13 січня станом на 14:00 – п'ять років тому російські найманці вчинили кривавий теракт під Волновахою. Бойовики підступно розстріляли пасажирський автобус "Златоустівка — Донецьк". Очільник Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив, що на Одещині митники вилучили кількамільйонну контрабанду кубиків Рубіка. Через кордон хотіли переправити аж вісім тисяч головоломок.

Також у випуску: Секретар РНБО повідомив, що літак Міноборони повернеться з Ірану, коли буде можливість забрати звідти тіла усіх загиблих громадян України. На Дніпропетровщині рятувальники витягли з водойми автомобіль "Тойота Ланд Крузер". Усі, хто перебував у машині, загинули. Офіс генпрокурора почав досудове розслідування щодо ексочільника ДБР Романа Труби. Таку інформацію оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко. На Філіппінах пробудився вулкан Таал й почав викидати стовпи диму та попелу. Через це можуть евакуювати приблизно 200 тисяч людей.