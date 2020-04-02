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      Випуск новин за 14:00: Розстріл за порушення карантину на Філіппінах. Перша смерть у Києві

      Випуск новин -

      У випуску новин за 2 квітня станом на 14:00 – розстрілювати за порушення карантину. Такий наказ віддав поліції президент Філіппін Родріго Дутерте. У Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

      Також у випуску:

      Майже мільйон хворих на COVID-19 зафіксували у світі. Від недуги померли майже 50 тисяч.

      У Сергія Шахова – 2 негативні тести на коронавірус. 

      У Херсоні зафіксували перший випадок коронавірусу.

      Теги: Філіппіни Новини Києва Випуск новин
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