Випуск новин за 14:00: Розстріл за порушення карантину на Філіппінах. Перша смерть у Києві
У випуску новин за 2 квітня станом на 14:00 – розстрілювати за порушення карантину. Такий наказ віддав поліції президент Філіппін Родріго Дутерте. У Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Також у випуску:
Майже мільйон хворих на COVID-19 зафіксували у світі. Від недуги померли майже 50 тисяч.
У Сергія Шахова – 2 негативні тести на коронавірус.
У Херсоні зафіксували перший випадок коронавірусу.
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