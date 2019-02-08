Випуск новин за 14:00: Садовий показав таємну угоду від Банкової. Обвал будинку у Стамбулі
У випуску новин за 8 лютого станом на 14:00 – мер Львова Андрій Садовий заявив, що в розпал сміттєвої блокади Банкова пропонувала йому підписати таємну угоду, у якій Порошенко обіцяв дати команду припинити блокаду в обмін на лояльність партії "Самопоміч". Кількість загиблих унаслідок обвалу будинку у Стамбулі зросла до 11, загалом же поранення зазнали 13 осіб.
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Джерело: 24 канал
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