Випуск новин за 14:00: Садовий показав таємну угоду від Банкової. Обвал будинку у Стамбулі

У випуску новин за 8 лютого станом на 14:00 – мер Львова Андрій Садовий заявив, що в розпал сміттєвої блокади Банкова пропонувала йому підписати таємну угоду, у якій Порошенко обіцяв дати команду припинити блокаду в обмін на лояльність партії "Самопоміч". Кількість загиблих унаслідок обвалу будинку у Стамбулі зросла до 11, загалом же поранення зазнали 13 осіб.

Також у випуску: Роман Сущенко відзначає 50-ий День народження, з яких три – за російськими ґратами. Розслідувачі Bellingcat підтвердили зв'язок бойовиків ПВК "Вагнер" із російським ГРУ. Уляна Супрун не прийшла до Верховної Ради.