Випуск новин за 14:00: Садовий пройшов тест на COVID-19. Спалах вірусу на Волині
У випуску новин за 27 квітня станом на 14:00 – міський голова Львова на самоізоляції. Все через температуру, яка піднялась кілька днів тому. Садовому вже зробили тест на коронавірус, який показав негативний результат.
Також у випуску новин на 24 каналі:
На Волині спалах COVID-19 зафіксували в обласній клінічній лікарні.
Контролювати роботу ринків будуть виключно держструктури. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів.
Тим часом у столичному метрополітені кипить робота. Поки підземка не перевозить пасажирів, там влаштували ремонтні роботи.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 10:37 Пожежа в Житомирській області: що відомо станом на зараз – карта, фото і відео
сьогодні , 12:01 Росія обігнала за кількістю хворих на COVID-19 Китай: за добу більше 6500 нових випадків
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
Пропозиції партнерів