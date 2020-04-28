Випуск новин за 14:00: Садовий пройшов тест на COVID-19. Спалах вірусу на Волині

У випуску новин за 27 квітня станом на 14:00 – міський голова Львова на самоізоляції. Все через температуру, яка піднялась кілька днів тому. Садовому вже зробили тест на коронавірус, який показав негативний результат.

Також у випуску новин на 24 каналі:

На Волині спалах COVID-19 зафіксували в обласній клінічній лікарні.

Контролювати роботу ринків будуть виключно держструктури. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів.

Тим часом у столичному метрополітені кипить робота. Поки підземка не перевозить пасажирів, там влаштували ремонтні роботи.