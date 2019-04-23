Випуск новин за 14:00: Савченко в Раді. Закон про перейменування УПЦ МП

У випуску новин за 23 квітня станом на 14:00 – вперше після звільнення з-під варти до Верховної Ради завітала народний депутат Надія Савченко. Оскільки збіг термін її тримання під вартою, а суд не продовжив його. Парламент готовий доводити в суді правомірність закону про перейменування Української православної церкви Московського патріархату.

Також у випуску: Юрист, народний депутат Леонід Ємець наголосив, що парламент можна достроково розпустити до 27 квітня. Президент Чехії та прем'єр-міністр Угорщини готові допомагати новообраному президенту Зеленському. У відставку подав голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

Джерело: 24 канал