Випуск новин за 14:00: Савченко в Раді. Закон про перейменування УПЦ МП
У випуску новин за 23 квітня станом на 14:00 – вперше після звільнення з-під варти до Верховної Ради завітала народний депутат Надія Савченко. Оскільки збіг термін її тримання під вартою, а суд не продовжив його. Парламент готовий доводити в суді правомірність закону про перейменування Української православної церкви Московського патріархату.
Також у випуску:
Юрист, народний депутат Леонід Ємець наголосив, що парламент можна достроково розпустити до 27 квітня.
Президент Чехії та прем'єр-міністр Угорщини готові допомагати новообраному президенту Зеленському.
У відставку подав голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.
Джерело: 24 канал
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