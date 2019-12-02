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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Випуск новин за 14:00: Шалений снігопад в США. Затримання підозрюваних у вбивстві сина Соболєва

      24 Читать новость на русском
      Випуск новин із Лесею Вакулюк / 24 канал

      У випуску новин за 2 грудня станом на 14:00 – снігопад накрив більшість американських штатів. Подекуди замети сягали 30 сантиметрів. Підозрюваних у вбивстві сина бізнесмена і депутата облради Вячеслава Соболєва вже затримала поліція.

      Також у випуску:

      У канадській провінції Онтаріо через хуртовину і заметілі зіштовхнулися понад 40 автівок.

      На Донбасі через диверсантів загинули двоє українських бійців.

      В Києві на проспекті Юрія Гагаріна горів дитячий садок: загинув охоронець, йому було 74.

      На дні одного з Шацьких озер знайшли печатку з 19 століття: фото
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      Теги: Замах на Соболєва Погода Випуск новин Новини США
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