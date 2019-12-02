Випуск новин за 14:00: Шалений снігопад в США. Затримання підозрюваних у вбивстві сина Соболєва
У випуску новин за 2 грудня станом на 14:00 – снігопад накрив більшість американських штатів. Подекуди замети сягали 30 сантиметрів. Підозрюваних у вбивстві сина бізнесмена і депутата облради Вячеслава Соболєва вже затримала поліція.
Також у випуску:
У канадській провінції Онтаріо через хуртовину і заметілі зіштовхнулися понад 40 автівок.
На Донбасі через диверсантів загинули двоє українських бійців.
В Києві на проспекті Юрія Гагаріна горів дитячий садок: загинув охоронець, йому було 74.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі