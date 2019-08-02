15:34
2 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Металевий батько Лукашенко. Магічний суперник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:50, 1 серпня
      Вєсті.UA: Ляшко вийшов на тропу війни. "Слуга народу" буде їздити на велосипеді
      Вєсті.UA
      20:00, 1 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 14:00: Шевченко в Instagram. Ситуація на фронті

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 серпня станом на 14:00 – в соціальній мережі Instagram зареєструвався користувач Тарас Шевченко. Чоловік, схожий на українського поета, публікує фото та знімає відео про життя Кобзаря в сучасній Україні. Проросійські бойовики вкотре не дотримались домовленостей про режим припинення вогню: штаб ООС за минулу добу зафіксував 11 обстрілів.

      Також у випуску:

      Команда Зеленського заплатила майже 70 тисяч доларів за просування інтересів тоді ще кандидата на посаду президента України у США.

      2 серпня припиняє дію Договіру про нерозповсюдження ракет середньої і малої дальності: США та Росія відмовилися його продовжувати.

      Дональд Трамп підписав законопроект, яким ввів у дію другий пакет американських санкцій проти Росії.

      У Львові відважні надзвичайники врятували кота: чотирилапий заліз на карниз стіни між третім та четвертим поверхами і застряг. 

       

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      сьогодні
      11118
      Теги: Новини України Випуск новин Мережа Тарас Шевченко Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Зеленский получил всю власть в стране, но есть одно "но"
      сьогодні , 15:30 Зеленский получил всю власть в стране, но есть одно "но"
      Павло Казарін 57
      "Відставка" Богдана: Зеленський повторює помилки Порошенка
      сьогодні , 15:23 "Відставка" Богдана: Зеленський повторює помилки Порошенка
      Артем Овдієнко 596
      Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      сьогодні , 10:00 Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      1959
      Ціни на квартири у новобудовах Києва: як змінились у липні
      сьогодні , 13:09 Ціни на квартири у новобудовах Києва: як змінились у липні
      447
      Лох не вимре: як у "ДНР" та "ЛНР" наживаються на бажаючих стати росіянами
      сьогодні , 12:00 Лох не вимре: як у "ДНР" та "ЛНР" наживаються на бажаючих стати росіянами
      Олексій Чибісов 1084
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук