Випуск новин за 14:00: Шевченко в Instagram. Ситуація на фронті

У випуску новин за 2 серпня станом на 14:00 – в соціальній мережі Instagram зареєструвався користувач Тарас Шевченко. Чоловік, схожий на українського поета, публікує фото та знімає відео про життя Кобзаря в сучасній Україні. Проросійські бойовики вкотре не дотримались домовленостей про режим припинення вогню: штаб ООС за минулу добу зафіксував 11 обстрілів.

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