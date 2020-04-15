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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Випуск новин за 14:00: Ситуація на ринках Львова. Обстріли на фронті

      Випуск новин -

      У випуску новин за 15 квітня станом на 14:00 – напередодні МОЗ скасувало свою постанову про дозвіл працювати ринкам. Мовляв, більшість продавців порушує правила карантину. Яка ситуація зараз на ринках Львова – з'ясовували журналісти 24 каналу. Вранці на Донбасі російські найманці обстріляли з кулеметів та стрілецької зброї захисників Попасної. Українські військові дали адекватну відповідь ворогу.

      Також у випуску: 

      У ЗМІ з'явилася інформація про те, що СБУ спіймала на мільйонному хабарі першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника. Чиновник спростував це та наголосив, що його не затримували і підозру не оголошували, а лише викликали на допит у якості свідка.

      Держава регулюватиме ціни на соціальні продукти, медичні товари та ліки, але лише на період карантину. Про це повідомив голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко. 

      У Бразилії 99-річний ветеран Ермандо Півета вилікувався від коронавірусу COVID-19. Хворобу в чоловіка діагностували 2 тижні тому. За словами лікарів, він швидко одужав завдяки гарній фізичній формі. 

      На Прикарпатті від коронавірусу помер сільський голова. Тарас Федорів очолював сільраду Братківців Тисменецького району. Чоловіку був 51 рік. 

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Львова Випуск новин
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