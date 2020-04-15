Випуск новин за 14:00: Ситуація на ринках Львова. Обстріли на фронті

У випуску новин за 15 квітня станом на 14:00 – напередодні МОЗ скасувало свою постанову про дозвіл працювати ринкам. Мовляв, більшість продавців порушує правила карантину. Яка ситуація зараз на ринках Львова – з'ясовували журналісти 24 каналу. Вранці на Донбасі російські найманці обстріляли з кулеметів та стрілецької зброї захисників Попасної. Українські військові дали адекватну відповідь ворогу.

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У ЗМІ з'явилася інформація про те, що СБУ спіймала на мільйонному хабарі першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника. Чиновник спростував це та наголосив, що його не затримували і підозру не оголошували, а лише викликали на допит у якості свідка.

Держава регулюватиме ціни на соціальні продукти, медичні товари та ліки, але лише на період карантину. Про це повідомив голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

У Бразилії 99-річний ветеран Ермандо Півета вилікувався від коронавірусу COVID-19. Хворобу в чоловіка діагностували 2 тижні тому. За словами лікарів, він швидко одужав завдяки гарній фізичній формі.

На Прикарпатті від коронавірусу помер сільський голова. Тарас Федорів очолював сільраду Братківців Тисменецького району. Чоловіку був 51 рік.