Випуск новин за 14:00: Ситуація у київських аптеках. Карантин у Верховній Раді
У випуску новин за 16 березня станом на 14:00 – в 6 столичних аптеках у наявності немає антисептиків-розприскувачів та масок. Працівники зазначили, що ці товари закінчилися ще 3 тижні тому. Вони також не знають, чи згодом ці товари з'являться. Під час засідання Погоджувальної Ради було ухвалено рішення про те, що Верховна Рада йде на загальнонаціональний карантин до 3 квітня.
Також у випуску:
В Україні зафіксовано два нових підтверджених випадки зараження коронавірусом.
Через поширення коронавірусу у світі в Україні повністю обмежать авіасполучення.
Від 17 березня у Києві не працюватимуть ТРЦ, ресторани та інші громадські заклади.
В Україні тимчасово закривають контрольно-пропускні пункти з ОРДЛО.