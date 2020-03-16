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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ
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      Випуск новин за 14:00: Ситуація у київських аптеках. Карантин у Верховній Раді

      Випуск новин -

      У випуску новин за 16 березня станом на 14:00 – в 6 столичних аптеках у наявності немає антисептиків-розприскувачів та масок. Працівники зазначили, що ці товари закінчилися ще 3 тижні тому. Вони також не знають, чи згодом ці товари з'являться. Під час засідання Погоджувальної Ради було ухвалено рішення про те, що Верховна Рада йде на загальнонаціональний карантин до 3 квітня.

      Також у випуску:

      В Україні зафіксовано два нових підтверджених випадки зараження коронавірусом.

      Через поширення коронавірусу у світі в Україні повністю обмежать авіасполучення.

      Від 17 березня у Києві не працюватимуть ТРЦ, ресторани та інші громадські заклади.

      В Україні тимчасово закривають контрольно-пропускні пункти з ОРДЛО.

       

      Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
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      Теги: Випуск новин Верховна Рада Новини Києва
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