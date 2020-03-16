Випуск новин за 14:00: Ситуація у київських аптеках. Карантин у Верховній Раді

У випуску новин за 16 березня станом на 14:00 – в 6 столичних аптеках у наявності немає антисептиків-розприскувачів та масок. Працівники зазначили, що ці товари закінчилися ще 3 тижні тому. Вони також не знають, чи згодом ці товари з'являться. Під час засідання Погоджувальної Ради було ухвалено рішення про те, що Верховна Рада йде на загальнонаціональний карантин до 3 квітня.

Також у випуску: В Україні зафіксовано два нових підтверджених випадки зараження коронавірусом. Через поширення коронавірусу у світі в Україні повністю обмежать авіасполучення. Від 17 березня у Києві не працюватимуть ТРЦ, ресторани та інші громадські заклади. В Україні тимчасово закривають контрольно-пропускні пункти з ОРДЛО.