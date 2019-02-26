15:07
26 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Жиріновський не пускає Лазарєва на Євровідєніє. Стриптиз для МВД
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 лютого
      Вєсті.UA: Нове захоплення Кличка. Зеленський розучився рахувати
      Вєсті.UA
      21:18, 25 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 14:00: Скандал в "Укроборонпромі". Вирок для винуватців ДТП у Харкові

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 лютого станом на 14:00 – журналісти програми "Наші гроші" викрили приголомшливу корупційну схему розкрадань в оборонці на чолі з членом РНБО та другом Петра Порошенка. У Харкові суд оголосить вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, які є фігурантами смертельних ДТП.

      Також у випуску:

      Організатори "Євробачення" спокійно відреагувала на те, що переможниця Національного відбору співачка MARUV не буде представляти Україну на пісенному конкурсі.

      На Сході України загинув один український військовий, майже 100 снарядів та мін калібру 125 міліметрів за день випустили проросійські бойовики по позиціях ЗСУ.

      Троє молодих чоловіків підірвались на вибуховому пристрої у лісосмузі Донецької області.

      Олега Гладковського позбавлять повноважень заступника секретаря РНБО на час розслідування.

      blog_ava
      Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
      сьогодні
      8550
      Теги: Аварії та ДТП Укроборонпром Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      сьогодні , 01:06 Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      8484
      "Корупція на кістках": реакція опонентів Порошенка на розслідування в "Укроборонпромі"
      сьогодні , 13:25 "Корупція на кістках": реакція опонентів Порошенка на розслідування в "Укроборонпромі"
      1037
      Ну все, приїхали, – Притула гостро прокоментував відбір на Євробачення
      сьогодні , 09:34 Ну все, приїхали, – Притула гостро прокоментував відбір на Євробачення
      6265
      Чи зможуть ЛГБТ-пари всиновлювати дітей в Україні: уповноважений президента з прав дитини
      сьогодні , 11:00 Чи зможуть ЛГБТ-пари всиновлювати дітей в Україні: уповноважений президента з прав дитини
      Ірина Поліщук 1802
      Эстония готовится к войне, или С кого Украина должна брать пример
      сьогодні , 08:40 Эстония готовится к войне, или С кого Украина должна брать пример
      Блог Соцмережі 1672
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук