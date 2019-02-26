Випуск новин за 14:00: Скандал в "Укроборонпромі". Вирок для винуватців ДТП у Харкові

У випуску новин за 26 лютого станом на 14:00 – журналісти програми "Наші гроші" викрили приголомшливу корупційну схему розкрадань в оборонці на чолі з членом РНБО та другом Петра Порошенка. У Харкові суд оголосить вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, які є фігурантами смертельних ДТП.

Також у випуску: Організатори "Євробачення" спокійно відреагувала на те, що переможниця Національного відбору співачка MARUV не буде представляти Україну на пісенному конкурсі. На Сході України загинув один український військовий, майже 100 снарядів та мін калібру 125 міліметрів за день випустили проросійські бойовики по позиціях ЗСУ. Троє молодих чоловіків підірвались на вибуховому пристрої у лісосмузі Донецької області. Олега Гладковського позбавлять повноважень заступника секретаря РНБО на час розслідування.