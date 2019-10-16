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      Випуск новин за 14:00: "Слуги народу" проти журналістів. Побиття школярки у Запоріжжі

      Випуск новин 48 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 жовтня станом на 14:00 – депутати від "Слуги народу" один за одним обзивають журналістів вівцями. Першим був колишній блогер Максим Бужанський, а тепер й ексжурналіст Олександр Дубінський. У Запоріжжі банда школярок побила восьмикласницю на шкільному стадіоні. Справу вже розслідує поліція.

      Також у випуску: 

      Верховна Рада ухвалила зміни до законів про суддівські органи, за ініціативу Володимира Зеленського проголосували 236 депутатів.

      На одній з ферм у Нідерландах поліція виявила чоловіка та шістьох його дітей, які дев'ять років жили у підвалі, очікуючи кінця світу.

      В іспанській Барселоні другу добу поспіль не вщухають протести: люди на вулицях стали агресивнішими, у місті почались безлади.

      На Донбасі снайперська куля забрала життя 36-річної Ярослави Ніконенко, яка воювала у 101 окремій бригаді охорони Генштабу.

       

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      Теги: Слуга народу Випуск новин Новини Запоріжжя Булінг Діти і неповнолітні Журналісти
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