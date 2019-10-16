Випуск новин за 14:00: "Слуги народу" проти журналістів. Побиття школярки у Запоріжжі
У випуску новин за 16 жовтня станом на 14:00 – депутати від "Слуги народу" один за одним обзивають журналістів вівцями. Першим був колишній блогер Максим Бужанський, а тепер й ексжурналіст Олександр Дубінський. У Запоріжжі банда школярок побила восьмикласницю на шкільному стадіоні. Справу вже розслідує поліція.
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