Випуск новин за 14:00: Смерть українського піхотинця. Зіпсовані відпустки українців

У випуску новин за 3 липня станом на 14:00 – у харківській лікарні помер український морський піхотинець Едуард Федоров, який зазнав поранення в районі ОСС. За його життя лікарі боролися п'ять днів. Міністр інфраструктури Володимир Омелян влаштував "очну ставку" сторонам конфлікту, через який постраждали українські туристи. Літаки обіцяють перевіряти, туристам радять звертатись до суду.

Також у випуску: Депутати обіцяють кидати за грати злісних неплатників аліментв. Володимир Балух запевняє, що виграє всі суди. Українські туристи нарешті повернулися з Албанії.