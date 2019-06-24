Випуск новин за 14:00: Смертельна аварія на Львівщині. Протест партії Саакашвілі під ЦВК

У випуску новин за 24 червня станом на 14:00 – на Львівщині в результаті зіткнення легковика та мопеда загинули 16-річний юнак та його 13-річний товариш. Ще п'ятеро людей – госпіталізували. Представники партії Саакашвілі прийшли з'ясовувати, чому їх відмовилися реєструвати кандидатами на парламентські вибори. А прихильники політсили влаштували протест і намагалися зламати паркан.

Також у випуску: На озері в Києві знайшли тіло 9-ти річного хлопчика, який зник два дні тому. Сили спеціальних операцій ЗСУ отримали сертифікат сил швидкого реагування НАТО. У Канаді жінку, яка заснула під час перельоту, забули в літаку.

Джерело: 24 канал