Випуск новин за 14:00: Смертельна аварія на Львівщині. Протест партії Саакашвілі під ЦВК
У випуску новин за 24 червня станом на 14:00 – на Львівщині в результаті зіткнення легковика та мопеда загинули 16-річний юнак та його 13-річний товариш. Ще п'ятеро людей – госпіталізували. Представники партії Саакашвілі прийшли з'ясовувати, чому їх відмовилися реєструвати кандидатами на парламентські вибори. А прихильники політсили влаштували протест і намагалися зламати паркан.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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