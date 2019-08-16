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      Випуск новин за 14:00: Смертельна ДТП на Львівщині. Напад на Купрія

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 серпня станом на 14:00 – В аварії на Львівщині загинув шестирічний хлопчик. Ще двоє дітей та троє дорослих отримали травми. Їх доправили до лікарні. У Гостомелі під Києвом невідомі напали на Віталія Купрія – депутата Верховної ради восьмого скликання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сам потерпілий.

      Також у випуску:

      На Тернопільщині 25-річний хлопець попав під потяг "Рахів – Київ". Люди, які стояли поруч, намагалися попередити його криками, але той не чув, бо був у навушниках.

      Запобіжний захід Юрію Гримчаку та його спільнику обиратимуть в Чернігові. Про це повідомила адвокатка одного з підозрюваних Тетяна Матяш. Щоправда, час і навіть день обрання поки що не відомі.

      Колишнього очільника МВС України часів Януковича Віталія Захарченка заарештували, проте лише заочно. Печерський районний суд міста Києва обрав втікачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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      Теги: Новини Львова Аварії та ДТП Випуск новин Діти і неповнолітні Віталій Купрій
      Джерело: 24 канал
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