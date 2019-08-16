Випуск новин за 14:00: Смертельна ДТП на Львівщині. Напад на Купрія

У випуску новин за 16 серпня станом на 14:00 – В аварії на Львівщині загинув шестирічний хлопчик. Ще двоє дітей та троє дорослих отримали травми. Їх доправили до лікарні. У Гостомелі під Києвом невідомі напали на Віталія Купрія – депутата Верховної ради восьмого скликання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сам потерпілий.

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Колишнього очільника МВС України часів Януковича Віталія Захарченка заарештували, проте лише заочно. Печерський районний суд міста Києва обрав втікачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.