16:16
4 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Чому Медведєв їздив до Трампа. Чому Путін вчепився до школярів
      Вєсті Кремля
      17:40, 2 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Які плани в Трампа на Зеленського. Що фермер Тимофійчук робить в Раді
      Вєсті.UA
      18:09, 2 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Випуск новин за 14:00: Смертельне аварія у Києві. Порятунок чоловіків з моря в Одесі

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 листопада станом на 14:00 – у Києві легковик Audi на єврономерах виїхав на зустрічну смугу та врізався у позашляховик BMW. В Одесі біля пляжу Ланжерон небайдужі врятували двох нетверезих плавців. Спочатку одного чоловіка помітили люди, які проходили поряд. Він намагався виплисти на берег самостійно, але через штормові хвилі йому це не вдалось.

      Також у випуску:

      Один військовий поранений на передовій.

      15-річній дівчині, яку у Львові травмували перелякані коні, зробили складну операцію.

      На Одещині у лісосмузі мертвою знайшли 14-річну дівчину.

      blog_ava
      Ірина Луценко вирішила достроково припинити депутатські повноваження: причина
      сьогодні
      6455
      Теги: Аварії та ДТП Новини Києва Випуск новин Новини Одеси
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чому іноземний інвестор почав відвертатись від України?
      сьогодні , 16:15 Чому іноземний інвестор почав відвертатись від України?
      Микола Давидюк 18
      Василь Вірастюк: ексклюзивне інтерв'ю про мотивацію, стронгмен та жертви заради спорту
      сьогодні , 16:00 Василь Вірастюк: ексклюзивне інтерв'ю про мотивацію, стронгмен та жертви заради спорту
      Станіслав Безушко 47
      Затишок, тепло та зручність: переваги 3D камінів і легкість в їх обслуговуванні
      сьогодні , 12:38 Затишок, тепло та зручність: переваги 3D камінів і легкість в їх обслуговуванні
      499
      Дива не буде. Українці ще довго ходитимуть по пустелі
      сьогодні , 14:50 Дива не буде. Українці ще довго ходитимуть по пустелі
      Антон Голобородько 1138
      Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні
      сьогодні , 14:00 Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні
      Світлана Попова 2651
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук