Випуск новин за 14:00: Смертельне аварія у Києві. Порятунок чоловіків з моря в Одесі

У випуску новин за 4 листопада станом на 14:00 – у Києві легковик Audi на єврономерах виїхав на зустрічну смугу та врізався у позашляховик BMW. В Одесі біля пляжу Ланжерон небайдужі врятували двох нетверезих плавців. Спочатку одного чоловіка помітили люди, які проходили поряд. Він намагався виплисти на берег самостійно, але через штормові хвилі йому це не вдалось.

Також у випуску: Один військовий поранений на передовій. 15-річній дівчині, яку у Львові травмували перелякані коні, зробили складну операцію. На Одещині у лісосмузі мертвою знайшли 14-річну дівчину.