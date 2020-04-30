Випуск новин за 14:00: Спалах COVID-19 під Львовом. Моторошне вбивство на Харківщині

У випуску новин за 30 квітня станом на 13:00 – на Львівщині на карантин закрили село Давидів. Там виявили 8 локальних, але не пов'язаних між собою, осередків захворювання на коронавірус. Наразі там уже 20 інфікованих. На Харківщині поліцейські затримали жінку, яка оголеною бігала по вулиці з пакетом, в якому була відрізана голова. Як з'ясувалось згодом, жертвою стала 13-річна донька затриманої.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Україну прилетів черговий літак із засобами медичного захисту: із Китаю доправили 400 тисяч респіраторів та 50 тисяч захисних щитків для лікарів.

У Києві попередили про можливі перебої у наданні комунальних послуг. Адже заборгованість у столиці сягнула 6 мільярдів гривень, про це заявив Віталій Кличко.

На рахунки нардепа Іллі Киви наклали арешт, би стягти з нього судовий збір на користь родини Катерини Гандзюк. Все через наклеп на херсонську активістку.

У Дніпрі колектив медиків залишився в лікарні на самоізоляції. Таке рішення працівники ухвалили через перший випадок коронавірусу COVID-19 у медзакладі.