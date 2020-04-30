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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 14:00: Спалах COVID-19 під Львовом. Моторошне вбивство на Харківщині

      Випуск новин -

      У випуску новин за 30 квітня станом на 13:00 – на Львівщині на карантин закрили село Давидів. Там виявили 8 локальних, але не пов'язаних між собою, осередків захворювання на коронавірус. Наразі там уже 20 інфікованих. На Харківщині поліцейські затримали жінку, яка оголеною бігала по вулиці з пакетом, в якому була відрізана голова. Як з'ясувалось згодом, жертвою стала 13-річна донька затриманої.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      В Україну прилетів черговий літак із засобами медичного захисту: із Китаю доправили 400 тисяч респіраторів та 50 тисяч захисних щитків для лікарів. 

      У Києві попередили про можливі перебої у наданні комунальних послуг. Адже заборгованість у столиці сягнула 6 мільярдів гривень, про це заявив Віталій Кличко. 

      На рахунки нардепа Іллі Киви наклали арешт, би стягти з нього судовий збір на користь родини Катерини Гандзюк. Все через наклеп на херсонську активістку. 

      У Дніпрі колектив медиків залишився в лікарні на самоізоляції. Таке рішення працівники ухвалили через перший випадок коронавірусу COVID-19 у медзакладі. 

      Теги: Вбивство дитини у Харкові Новини Харкова Новини Львова Випуск новин
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