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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 14:00: Спалах COVID-19 в гуртожитках Запоріжжя. Протест під МОЗ України

      Випуск новин -

      У випуску новин за 5 квітня станом на 14:00 – у Запоріжжі вже вдруге зафіксували спалах коронавірусу в гуртожитку. Цього разу хворобу принесла медсестра, яка там мешкає. Під Міністерство охорони здоров'я вийшли з протестом голови пацієнтських організацій, які опікуються українцями – хворими на орфанні захворювання.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Уряд розширить перелік підприємств, які зможуть відкритися з 11 травня.

      У Києві запрацювали ринки та дозволили кав'ярням працювати на виніс.

      Володимир Путін нагородив диктатора Ким Чен Ина медаллю до Дня перемоги.

      Міністр охорони здоров'я Максим Степанов та голова профільного комітету парламенту Михайло Радуцький повідомили, що медреформу не скасують, але виправлять помилки і пристосовуватимуть до українських реалій.

       

      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Випуск новин
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