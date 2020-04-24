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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 14:00: Справа про "плівки Єрмака". Ситуація з COVID-19 в Росії

      Випуск новин -

      У випуску новин за 24 квітня станом на 14:00 – спеціалізована антикорупційна прокуратура перекваліфікувала справу щодо так званих плівок Єрмака. Відтепер розслідують не зловживання впливом, а шахрайство. У Росії за минулу добу виявили майже 6 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Понад 3,5 тисячі з них – у Москві та Підмосков'ї.

      Також у випуску:

      У Грузії жорстко відреагували на можливе призначення Саакашвілі в український уряд. Тамтешні засоби масової інформації навіть заявили про можливе відкликання з України грузинського посла. 

      Російські найманці накрили вогнем позиції ЗСУ поблизу Лебединського. Один український військовий отримав осколкове поранення. Йому надали медичну допомогу та евакуювали до шпиталю.

      Через нестачу продуктів та голод у Венесуелі почалися масові заворушення. В результаті масових сутичок із силовиками загинув 29-річний чоловік, ще з десяток людей отримали травми. 

      Росія хоче передати гуманітарну допомогу Києво-Печерській Лаврі. Про це уповноваженій з прав людини в Україні Людмилі Денісовій повідомила її російська колега Тетяна Москалькова. 

      Теги: Новини України Скандал між Єрмаком і Леросом САП Новини Росії Випуск новин
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