Випуск новин за 14:00: Справа про "плівки Єрмака". Ситуація з COVID-19 в Росії

У випуску новин за 24 квітня станом на 14:00 – спеціалізована антикорупційна прокуратура перекваліфікувала справу щодо так званих плівок Єрмака. Відтепер розслідують не зловживання впливом, а шахрайство. У Росії за минулу добу виявили майже 6 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Понад 3,5 тисячі з них – у Москві та Підмосков'ї.

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У Грузії жорстко відреагували на можливе призначення Саакашвілі в український уряд. Тамтешні засоби масової інформації навіть заявили про можливе відкликання з України грузинського посла.

Російські найманці накрили вогнем позиції ЗСУ поблизу Лебединського. Один український військовий отримав осколкове поранення. Йому надали медичну допомогу та евакуювали до шпиталю.

Через нестачу продуктів та голод у Венесуелі почалися масові заворушення. В результаті масових сутичок із силовиками загинув 29-річний чоловік, ще з десяток людей отримали травми.

Росія хоче передати гуманітарну допомогу Києво-Печерській Лаврі. Про це уповноваженій з прав людини в Україні Людмилі Денісовій повідомила її російська колега Тетяна Москалькова.