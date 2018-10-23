Випуск новин за 14:00: Справа вбитого саудівського журналіста. Подробиці аварії з евакуатором

У випуску новин за 23 жовтня станом на 14:00 – у Стамбулі знайшли рештки вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. Їх сховали у колодязі на території саудівського консульства. У Києві неподалік Олександрівської лікарні евакуатор протаранив кілька авто. Відомо, що понівечило близько 20 машин, троє осіб зазнали травм.

Також у випуску: Останнє слово президента-втікача Віктора Януковича українці так і не почули, захист вигадав нові перепони. Сьогодні у Керчі до коледжу, де стався масовий розстріл, студенти повернулися на навчання. Минулої доби бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених.