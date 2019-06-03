Випуск новин за 14:00: Стан хлопчика, пораненого поліцейськими. Погода в Україні

У випуску новин за 3 червня станом на 14:00 – лікарі не змогли витягти кулю з голови пораненого поліцейськими хлопчика в Переяслав-Хмельницькому. Дитина перебуває у вкрай важкому стані, ніяких прогнозів лікарі не дають. В Україну повертається негода: більшість території накриють дощі, грози, та ще й з поривами вітру. Опади очікують майже у всіх областях.

Також у випуску: Причиною трагедії під час рок-фестивалю "Козак-фест" на Дніпропетровщині могли стати неналежні кріплення конструкції. У мережі з'явилось вже друге відео стосовно плану анексії Буковини Румунією. Цей ролик став відповіддю військовому прокурору Анатолієві Матіосу. В Гаазі відбудуться слухання Міжнародного Суду ООН щодо фінансування тероризму Росією. Чим планують займатися депутати цього пленарного тижня.

Джерело: 24 канал