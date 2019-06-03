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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 14:00: Стан хлопчика, пораненого поліцейськими. Погода в Україні

      Випуск новин 71 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 червня станом на 14:00 – лікарі не змогли витягти кулю з голови пораненого поліцейськими хлопчика в Переяслав-Хмельницькому. Дитина перебуває у вкрай важкому стані, ніяких прогнозів лікарі не дають. В Україну повертається негода: більшість території накриють дощі, грози, та ще й з поривами вітру. Опади очікують майже у всіх областях.

      Також у випуску: 

      Причиною трагедії під час рок-фестивалю "Козак-фест" на Дніпропетровщині могли стати неналежні кріплення конструкції.

      У мережі з'явилось вже друге відео стосовно плану анексії Буковини Румунією. Цей ролик став відповіддю військовому прокурору Анатолієві Матіосу.

      В Гаазі відбудуться слухання Міжнародного Суду ООН щодо фінансування тероризму Росією.

      Чим планують займатися депутати цього пленарного тижня.

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      Теги: Новини Києва Поліцейські підстрелили дитину Негода в Україні Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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