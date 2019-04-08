Випуск новин за 14:00: Страйк вчителів у Польщі. Стрілянина у Чернівцях

У випуску новин за 8 квітня станом на 14:00 – тисячі шкіл у Польщі не працюють, там розпочався безстроковий страйк вчителів. Адже уряд й освітні профспілки так і не досягли компромісу щодо збільшення їм заробітної плати. У Чернівцях чоловік зробив зауваження шумній компанії, а у відповідь у нього почали стріляти. Поранений чоловік зараз у лікарні, медики борються за його життя.

Також у випуску: У Дніпрі двоє товаришів побили та скинули чоловіка в річку, він загинув. Зеленський нарешті відповів Порошенку: шоумен заявив, що дебати відбудуться 19 квітня. Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд наполягає на поверненні делегації Росії до організації. 8 квітня призовників весняного призову вже почнуть відправляти до військових частин.

Джерело: 24 канал