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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Випуск новин за 14:00: Стрілянина у центрі Дніпра. Евакуація шкіл у Кривому Розі

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 січня станом на 14:00 – у центрі Дніпра стріляли із гранатомета, невідомий відкрив вогонь по авто, яке проїжджало дорогою. Нападник влучив в автівку з боку водія, пролунав потужний вибух. Але ні водій, ні його пасажир не постраждали. Через можливе замінування у Кривому Розі евакуювали шість шкіл. На місцях працюють слідчо-оперативні групи.

      Також у випуску:

      П'ятеро робітників, які постраждали під час вибуху на заводі в Кам'янському, досі перебувають в реанімації.

      Сергія Стерненка, який 29 січня розгорнув плакат "Хто замовив Катю Гандзюк?" перед Виставковим центром, викликали до суду.

      Митрополит Симеон, який перейшов до Православної церкви України, позивається до суду на очільника УПЦ МП Онуфрія.

      Парламент Венесуели звинуватив президента Ніколаса Мадуро у спробі вивезти з країни 20 тонн золота до Росії.

      Теги: Новини України Випуск новин Новини Кривого Рогу Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
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