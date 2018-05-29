Випуск новин за 14:00: Стрілянина в Бельгії. Мурал Кузьми Скрябіна
У випуску новин за 29 травня станом на 14:00 – у Бельгії чоловік розстріляв двох поліцейських і перехожого, Інцидент стався в центрі східного бельгійського міста Льєж. У Харкові відкрили мурал із зображенням Кузьми Скрябіна. На малюнку зображена одна з найвідоміших світлин музиканта, збільшена в тисячі разів. Саме це фото зробили друзі Андрія Кузьменка, коли той гостював у Харкові.
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Джерело: 24 Канал
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