Випуск новин за 14:00: Стрілянина в Бельгії. Мурал Кузьми Скрябіна

У випуску новин за 29 травня станом на 14:00 – у Бельгії чоловік розстріляв двох поліцейських і перехожого, Інцидент стався в центрі східного бельгійського міста Льєж. У Харкові відкрили мурал із зображенням Кузьми Скрябіна. На малюнку зображена одна з найвідоміших світлин музиканта, збільшена в тисячі разів. Саме це фото зробили друзі Андрія Кузьменка, коли той гостював у Харкові.

Також у випуску: Автобус з України потрапив у ДТП в Будапешті: постраждали майже 30 людей. Дородня децентралізація: не всі регіони виконують ремонт місцевих доріг. У Карибському басейні вирує шторм Альберто.