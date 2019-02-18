Випуск новин за 14:00: Суд над українськими моряками. Компенсація через вибух у Балаклії
У випуску новин за 18 лютого станом на 14:00 – у Москві розглядатимуть скаргу на арешт чотирьох українців, які були захоплені у полон біля Керченської протоки. Постраждалі від вибухів у Балаклії вимагають компенсацію, яку виграли в суді ще у 2017 році.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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