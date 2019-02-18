Випуск новин за 14:00: Суд над українськими моряками. Компенсація через вибух у Балаклії

У випуску новин за 18 лютого станом на 14:00 – у Москві розглядатимуть скаргу на арешт чотирьох українців, які були захоплені у полон біля Керченської протоки. Постраждалі від вибухів у Балаклії вимагають компенсацію, яку виграли в суді ще у 2017 році.

Також у випуску: У Дніпрі під кригу провалилися одразу 6 чоловіків, один з яких загинув. Євросоюз оголосить нові санкції щодо Росії через військову агресію в Азовському морі. Євродепутатів не пустили до Венесуели, не повідомивши причин заборони на в'їзд.