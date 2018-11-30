Випуск новин за 14:00: Суд у справі секс-скандалу із начальником поліції. Перевезення моряків

У випуску новин за 30 листопада станом на 14:00 – Печерський суд обирає запобіжний захід блогеру і політтехнологу, які нібито організували провокацію. Барабошку обрали запобіжний захід – 2 місяці арешту до 29 січня з можливістю застави 3 мільйони гривень. Усіх українських моряків вивезли з сімферопольського СІЗО. Їх зараз везуть в Москву – швидше за все, у СІЗО в Лефортово.

Також у випуску: Україна забороняє в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років. СБУ проводить обшуки у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла. Після рішення про воєнний стан резервісти готові стати у стрій.