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      Випуск новин за 14:00: Суд у справі секс-скандалу із начальником поліції. Перевезення моряків

      Випуск новин 61 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 листопада станом на 14:00 – Печерський суд обирає запобіжний захід блогеру і політтехнологу, які нібито організували провокацію. Барабошку обрали запобіжний захід – 2 місяці арешту до 29 січня з можливістю застави 3 мільйони гривень. Усіх українських моряків вивезли з сімферопольського СІЗО. Їх зараз везуть в Москву – швидше за все, у СІЗО в Лефортово.

      Також у випуску:

      Україна забороняє в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років.

      СБУ проводить обшуки у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла. 

      Після рішення про воєнний стан резервісти готові стати у стрій.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Випуск новин Поліція Судді Секс-скандал Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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