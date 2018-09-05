Випуск новин за 14:00: Суд у справі Вишинського. Звільнення Продана

У випуску новин за 5 вересня станом на 14:00 – у Херсоні відбулося чергове засідання суду у справі головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Адвокати підсудного заявили, що у підсудного напередодні стався інфаркт. Уряд звільнив головного фіскала країни Мирослава Продана. Він вирішив покинути посаду за власним бажанням.

Також у випуску: Українська влада передала інформацію про хімічні викиди в Криму в ООН та ОБСЄ. Нардепи протестують проти дозволу слухати розмови головного редактора програми "Схеми". У Японії через руйнівний тайфун "Джебі" загинуло щонайменше 11 людей.