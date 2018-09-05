Випуск новин за 14:00: Суд у справі Вишинського. Звільнення Продана
У випуску новин за 5 вересня станом на 14:00 – у Херсоні відбулося чергове засідання суду у справі головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Адвокати підсудного заявили, що у підсудного напередодні стався інфаркт. Уряд звільнив головного фіскала країни Мирослава Продана. Він вирішив покинути посаду за власним бажанням.
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Джерело: 24 канал
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