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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 14:00: Суд у справі Вишинського. Звільнення Продана

Випуск новин 22 Читать новость на русском

У випуску новин за 5 вересня станом на 14:00 – у Херсоні відбулося чергове засідання суду у справі головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Адвокати підсудного заявили, що у підсудного напередодні стався інфаркт. Уряд звільнив головного фіскала країни Мирослава Продана. Він вирішив покинути посаду за власним бажанням.

Також у випуску:

Українська влада передала інформацію про хімічні викиди в Криму в ООН та ОБСЄ.

Нардепи протестують проти дозволу слухати розмови головного редактора програми "Схеми".

У Японії через руйнівний тайфун "Джебі" загинуло щонайменше 11 людей.

Теги: Випуск новин Новини Херсона Кирило Вишинський Судді Державна фіскальна служба
Джерело: 24 канал
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