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      Випуск новин за 14:00: Суд відпустив фігуранта у справі MH17. Підпал авто невістки Гонтаревої

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 вересня станом на 14:00 – Київський апеляційний суд ухвалив рішення про звільнення з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха під особисте зобов'язання. У Києві невідомі облили бензином автомобіль невістки Валерії Гонтаревої й підпалили його.

      Також у випуску:

      Сьогодні розпочинає роботу Антикорупційний суд, створення якого через відсутність реформи правосуддя давно вимагали активісти.

      40 євродепутатів закликали Володимира Зеленського не обмінювати одного з головних свідків у справі катастрофи літака MH17 Володимира Цемаха.

      У ЗМІ з'явилась інформація, що київський суд заочно арештував одного з фігурантів справи "Роттердам+", колишнього очільника НКРЕКП Дмитра Вовка.

      Під окупованою Горлівкою загинув боєць полку "Азов" Едуард Шахов на псевдо "Шах".

      blog_ava
      Авто невістки Гонтаревої спалили у Києві: фото, відео
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин MH17 Валерія Гонтарева
      Джерело: 24 канал
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