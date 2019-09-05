Випуск новин за 14:00: Суд відпустив фігуранта у справі MH17. Підпал авто невістки Гонтаревої

У випуску новин за 5 вересня станом на 14:00 – Київський апеляційний суд ухвалив рішення про звільнення з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха під особисте зобов'язання. У Києві невідомі облили бензином автомобіль невістки Валерії Гонтаревої й підпалили його.

Також у випуску: Сьогодні розпочинає роботу Антикорупційний суд, створення якого через відсутність реформи правосуддя давно вимагали активісти. 40 євродепутатів закликали Володимира Зеленського не обмінювати одного з головних свідків у справі катастрофи літака MH17 Володимира Цемаха. У ЗМІ з'явилась інформація, що київський суд заочно арештував одного з фігурантів справи "Роттердам+", колишнього очільника НКРЕКП Дмитра Вовка. Під окупованою Горлівкою загинув боєць полку "Азов" Едуард Шахов на псевдо "Шах".

Джерело: 24 канал