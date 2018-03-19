Випуск новин за 14:00: Транспортний колапс у Дніпрі. Вибух у Техасі
У випуску новин за 19 березня станом на 14:00 – транспортний рух у Дніпрі зупинився через великий сніг. В американському місті Остін знову вибухнула посилка. Двоє людей постраждали.
Також у випуску:
У Верховній Раді планують законодавчо затвердити незаконність російських виборів.
В Україні росте нелегальний продаж зброї.
Ситуація на фронті.
Джерело: 24 Канал
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