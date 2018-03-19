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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ
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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ

Випуск новин за 14:00: Транспортний колапс у Дніпрі. Вибух у Техасі

Випуск новин 55 Читать новость на русском

У випуску новин за 19 березня станом на 14:00 – транспортний рух у Дніпрі зупинився через великий сніг. В американському місті Остін знову вибухнула посилка. Двоє людей постраждали.

Також у випуску:

У Верховній Раді планують законодавчо затвердити незаконність російських виборів.

В Україні росте нелегальний продаж зброї.

Ситуація на фронті.

Теги: Випуск новин Новини Дніпра Негода в Україні Новини США Вибух у Техасі
Джерело: 24 Канал
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