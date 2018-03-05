Випуск новин за 14:00: Церемонія Оскар 2018. Вибори в Італії
Випуск новин 14:54, 5 березня 73 Читать новость на русском
У випуску новин за 5 березня станом на 14:00 – у ніч з 4 на 5 березня в Лос-Анджелесі, США, відбулась ювілейна 90-та церемонія вручення премії Американської кіноакадемії "Оскар". 4 березня в Італії відбулись парламентські вибори, у лідери вибився блок правих партій.
Також у випуску:
У Сирії посилили обстріли анклаву Східна Гута.
Ми стабілізували ситуацію з газопостачанням, – Порошенко.
На східному узбережжі США вирує шторм "Райлі".
У Києві невідомі викрали бюст відомої української поетеси Лесі Українки.
Джерело: 24 Канал
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