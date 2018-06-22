Випуск новин за 14:00: У Києві згоріли кіоски. Кольченку дозволили побачення

Випуск новин за 14:00: У Києві згоріли кіоски. Кольченку дозволили побаченняВипуск новин 17 Читать новость на русском
У випуску новин за 22 червня станом на 14:00 – у Києві вночі біля станції метро Осокорки згоріло 11 кіосків. Зі слів свідків, близько третьої ночі троє чоловіків у масках закидали кіоски пляшками із запалювальною сумішшю. Кольченку дозволили триденне побачення з матір'ю і почали приносити листи. Також бранець вимагає зустрічі з українським омбудсменом - Людмилою Денісовою.
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Джерело: 24 канал
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