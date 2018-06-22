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Випуск новин за 14:00: У Києві згоріли кіоски. Кольченку дозволили побачення

Випуск новин 17 Читать новость на русском

У випуску новин за 22 червня станом на 14:00 – у Києві вночі біля станції метро Осокорки згоріло 11 кіосків. Зі слів свідків, близько третьої ночі троє чоловіків у масках закидали кіоски пляшками із запалювальною сумішшю. Кольченку дозволили триденне побачення з матір'ю і почали приносити листи. Також бранець вимагає зустрічі з українським омбудсменом - Людмилою Денісовою.

Також у випуску:

В Україні вшановують пам'ять жертв війни, рівно 77 років тому о четвертій годині ранку німецька авіація почала бомбити Київ.

В Солом'янському районі Києва невідомі кинули коктейль Молотова у відділенні "Ощадбанку".

Суд обиратиме запобіжний захід жінці, яка намагалася продати власних дітей.

Теги: Випуск новин Новини Києва Пожежа Українці в полоні РФ Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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