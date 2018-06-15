Випуск новин за 14:00: У Запоріжжі мати хотіла продати дитину. Угода між обома Кореями

У випуску новин за 15 червня станом на 14:00 – у Запоріжжі матір хотіла продати сина за 50 тисяч гривень. КНДР і Південна Корея уклали угоду, згідно з якою країни почнуть відновлювати контакти між своїми військовими.

Також у випуску: Стан дітей, які постраждали від вибуху авто у Києві. Останні новини з фронту. Майже три десятки людей визволили з рабства одеські правоохоронці. Серед звільнених – жінка на восьмому місяці вагітності, за весь час вона жодного разу не проходила медичне обстеження. Українську омбудсменку Людмилу Денісову не пустили до Олега Сенцова. 38 країн закликали Генсека ООН посприяти звільненню Олега Сенцова.