Випуск новин за 14:00: Ухвалення мовного закону. Зібрання Радбезу ООН
У випуску новин за 25 квітня станом на 14:00 – після довгих баталій у ВРУ таки проголосували законопроект про українську мову, 278 депутатів були "за". Через скандальний указ Кремля про видачу паспортів жителям окупованого Донбасу Радбез ООН збирає екстрене засідання.
Також у випуску:
Юні науковці країни вибороли золото, 2 срібла і 2 бронзи на Міжнародній конференції.
Бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один військовий поранений.
Заступник Луценка Єнін оголосив про відставку.
Джерело: 24 канал
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