Випуск новин за 14:00: Ультиматум Гройсмана. Негода в Пакистані

У випуску новин за 17 квітня станом на 14:00 – прем'єр-міністр Володимир Гройсман поставив ультиматум перед очільником "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим – якщо вартість газу не знизиться до 24 квітня, Коболєв може забути про свою посаду. У Пакистані сильні дощі, піщана буря та повені забрали життя близько сорока людей, ще майже півтори сотні постраждали.

Також у випуску: Понад 400 тисяч українців змінили місце голосування на закордонне. До будівлі суду, де обирають запобіжний захід екс-нардепу Крючкову, прийшли "тітушки" та люди з плакатами. У Москві триває засідання суду, де мають продовжити арешт українським військовополоненим морякам.

Джерело: 24 канал