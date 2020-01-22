Випуск новин за 14:00: Ув'язнення судді до 12 років. Хода пам'яті загиблих на Майдані
У випуску новин за 22 січня станом на 14:00 – Cвятошинський суд Києва заочно засудив до 12 років в'язниці суддю з Криму за дуржавну зраду. Ім’я його наразі не розголошують. У столиці вшановують загиблих на Майдані шість років тому. Сьогодні там проходить хода пам'яті.
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