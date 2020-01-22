Випуск новин за 14:00: Ув'язнення судді до 12 років. Хода пам'яті загиблих на Майдані

У випуску новин за 22 січня станом на 14:00 – Cвятошинський суд Києва заочно засудив до 12 років в'язниці суддю з Криму за дуржавну зраду. Ім’я його наразі не розголошують. У столиці вшановують загиблих на Майдані шість років тому. Сьогодні там проходить хода пам'яті.

Також у випуску: У Києві страшна ДТП. Авто служби охорони влетіло у зупинку громадського транспорту та протаранило тролейбус. Водій загинув на місці. Підозрюваний у вбивстві херсонської активістки Ігор Павловський проведе півтора місяця під вартою. Компанія Boeing офіційно припинила виробництво сумнозвісних пасажирських літаків 737 MAX.