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      Випуск новин за 14:00: Ув'язнення судді до 12 років. Хода пам'яті загиблих на Майдані

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 січня станом на 14:00 – Cвятошинський суд Києва заочно засудив до 12 років в'язниці суддю з Криму за дуржавну зраду. Ім’я його наразі не розголошують. У столиці вшановують загиблих на Майдані шість років тому. Сьогодні там проходить хода пам'яті.

      Також у випуску: 

      У Києві страшна ДТП. Авто служби охорони влетіло у зупинку громадського транспорту та протаранило тролейбус. Водій загинув на місці.

      Підозрюваний у вбивстві херсонської активістки Ігор Павловський проведе півтора місяця під вартою.

      Компанія Boeing офіційно припинила виробництво сумнозвісних пасажирських літаків 737 MAX.

       

       

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      Теги: Випуск новин Судді Революція Гідності
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