Випуск новин за 14:00: Вето на закон про хімічну кастрацію. Замаха на ректора у Тернополі
У випуску новин за 4 вересня станом на 14:00 – президент Володимир Зеленський наклав вето на закон, який ухвалив попередній парламент щодо хімічної кастрації. Невідомі підкинули бомбу на подвір'я очільника Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого. Чоловіка разом з дружиною забрали до лікарні у тяжкому стані.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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