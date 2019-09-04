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      Випуск новин за 14:00: Вето на закон про хімічну кастрацію. Замаха на ректора у Тернополі

      Випуск новин 51 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 вересня станом на 14:00 – президент Володимир Зеленський наклав вето на закон, який ухвалив попередній парламент щодо хімічної кастрації. Невідомі підкинули бомбу на подвір'я очільника Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого. Чоловіка разом з дружиною забрали до лікарні у тяжкому стані.

      Також у випуску:

      Обвинувачену у смертельному ДТП у Харкові Олену Зайцеву етапували в колонію.

      Знайти рештки і повернути загиблим імена. Уже п`ять років на Донбасі працює місія "Евакуація 200".

      У Києві відбувся допрем'єрний показ фільму про Василя Стуса "Заборонений".

       

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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Законодавство Тернопіль Кримінал
      Джерело: 24 канал
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