Випуск новин за 14:00: Вето на закон про хімічну кастрацію. Замаха на ректора у Тернополі

У випуску новин за 4 вересня станом на 14:00 – президент Володимир Зеленський наклав вето на закон, який ухвалив попередній парламент щодо хімічної кастрації. Невідомі підкинули бомбу на подвір'я очільника Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого. Чоловіка разом з дружиною забрали до лікарні у тяжкому стані.

Також у випуску: Обвинувачену у смертельному ДТП у Харкові Олену Зайцеву етапували в колонію. Знайти рештки і повернути загиблим імена. Уже п`ять років на Донбасі працює місія "Евакуація 200". У Києві відбувся допрем'єрний показ фільму про Василя Стуса "Заборонений".

Джерело: 24 канал