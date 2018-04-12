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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Випуск новин за 14:00: Вибачення Папи Римського. Загибель дитини на Вінничині

Випуск новин 44 Читать новость на русском

У випуску новин за 12 квітня станом на 14:00 – Папа Римский викликав на килим 32 єпископів Чилі, котрих звинувачують у педофілії, а також запросив жертв сексуального насильства, щоб особисто попросити в них вибачення. Трагедія на Вінничині сталася, коли мати однорічної дитини прибирала на подвір'ї та розпалила багаття, візочок з дитиною покотився прямісінько в полум'я, дитина загинула на місці.

Також у випуску:

Тіло колишнього начальника Миколаївської митниці ДФС Полякова знайшли у лісосмузі під Миколаєвом.

Надія Савченко виклала у Facebook листа, який написала Генпрокурору зі слідчого ізолятора.

Велика Британія готується завдати удару по території Сирії.

Теги: Випуск новин Папа Римський Вінниця Чилі
Джерело: 24 Канал
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