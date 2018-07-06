Випуск новин за 14:00: Вибух авто у Харкові. Пам'ятка для Трампа

У випуску новин за 6 липня станом на 14:00 – у середмісті Харкова підірвали авто місцевого бізнесмена. Іномарка належить гендиректору фармацевтичної компанії "Здоров'я" Олександру Доровському. У машині був він, його охоронець та водій. Усі відбулися легкими ушкодженнями та шоком. Перед зустріччю з Володимиром Путіним для Дональда Трампа розробили спеціальну пам'ятку.

Також у випуску: Під час військових навчань на Рівненщині розірвався міномет "Молот" українського виробництва. Внаслідок вибуху троє солдат загинуло, дев'ятеро поранені. Нові деталі отруєння "Новачком" у Еймсбері: поліція Великої Британії заявляє, що постраждати може значна кількість людей. МВС Об'єднаного Королівства вимагає у Росії пояснень. Ситуація на фронті. У аеропорту Відня застрягли українські туристи.