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Випуск новин за 14:00: Вибух авто у Харкові. Пам'ятка для Трампа

Випуск новин 18 Читать новость на русском

У випуску новин за 6 липня станом на 14:00 – у середмісті Харкова підірвали авто місцевого бізнесмена. Іномарка належить гендиректору фармацевтичної компанії "Здоров'я" Олександру Доровському. У машині був він, його охоронець та водій. Усі відбулися легкими ушкодженнями та шоком. Перед зустріччю з Володимиром Путіним для Дональда Трампа розробили спеціальну пам'ятку.

Також у випуску:

Під час військових навчань на Рівненщині розірвався міномет "Молот" українського виробництва. Внаслідок вибуху троє солдат загинуло, дев'ятеро поранені.

Нові деталі отруєння "Новачком" у Еймсбері: поліція Великої Британії заявляє, що постраждати може значна кількість людей. МВС Об'єднаного Королівства вимагає у Росії пояснень.

Ситуація на фронті.

У аеропорту Відня застрягли українські туристи. 

Теги: Дональд Трамп Випуск новин Вибух Новини Харкова
Джерело: 24 канал
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