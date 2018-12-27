Випуск новин за 14:00: Вибух у Вінниці. Листи для полонених моряків

У випуску новин за 27 грудня станом на 14:00 – У тролейбуса, що курсував у центрі Вінниці, розірвало внутрішнє колесо. Ударною хвилею відірвало кришку люка на підлозі та травмувало ноги пасажирам. Українські моряки можуть встигнути отримати листи від рідних до Нового року. Російські опозиційні журналісти допомогли переслати їх до СІЗО "Лефортово".

Також у випуску: У Міністерстві інфраструктури запевнили, що у 2019 році побудують понад чотири тисячі кілометрів доріг. За минулу добу проросійські найманці сім разів обстріляли позиції ЗСУ. У Росії випробували нову гіперзвукову ракету "Авангард".