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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Випуск новин за 14:00: Відновлення роботи КПВВ. Обшуки на телеканалі "Белсат" у Білорусі

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 квітня станом на 14:00 – найбільший контрольно-пропускний пункт у Мар'їнці відновив свою роботу. Від сьомої ранку прикордонники почали пропускати громадян та транспорт через лінію розмежування. Репресії проти свободи слова перед виборами президента. Так журналісти білоруської філії польського телеканалу "Белсат" пояснили обшуки в їхньому офісі в Мінську.

      Також у випуску:

      У Дніпрі сталася масштабна ДТП.

      Стадіон "Олімпійський" отримав заявки на проведення дебатів від обох кандидатів.

      Лідери ЄС обговорять відтермінування Brexit.

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      Теги: Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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