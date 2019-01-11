Випуск новин за 14:00: Вихід війська США із Сирії. Незвичайний музей на Харківщині

У випуску новин за 11 січня станом на 14:00 – США таки виводить війська із Сирії. Очолювана Сполученими Штатами коаліція проти "Ісламської держави" вже розпочала процес виходу. Незвичайний музей, присвячений російсько-українській війні, вікдрили у сільській школі на Харківщині. Небайдужі місцеві звозили туди воєнні артефакти з Донбасу та майстрували експозицію.

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