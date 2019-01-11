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      Випуск новин за 14:00: Вихід війська США із Сирії. Незвичайний музей на Харківщині

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 січня станом на 14:00 – США таки виводить війська із Сирії. Очолювана Сполученими Штатами коаліція проти "Ісламської держави" вже розпочала процес виходу. Незвичайний музей, присвячений російсько-українській війні, вікдрили у сільській школі на Харківщині. Небайдужі місцеві звозили туди воєнні артефакти з Донбасу та майстрували експозицію.

      Також у випуску:

      На шахті в Павлограді стався спалах метану, опіки отримали п'ятеро гірників.

      Після чотирьох діб пошуків у Карпатах рятувальники відшукали зниклого лижника-екстремала.

      Суд М'янми продовжив вирок журналістам Reuters, який звинуватили в порушенні держтаємниці.

      Теги: Новини Харкова Випуск новин Новини США Війна у Сирії
      Джерело: 24 канал
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