Випуск новин за 14:00: Вілкула і Колєснікова відпустили на поруки. Справа щодо Джонсона

У випуску новин за 17 вересня станом на 14:00 – ексдепутатів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова відпустили на поруки. Такий запобіжний захід сьогодні обрав Жовтневий суд Дніпра. Плани британського прем'єра Бориса Джонсона про вихід країни з ЄС можуть похитнутись. У Верховному суді Великої Британії почали розгляд справи щодо прем'єра.

Також у випуску: Бойовики порушують Мінські домовленості, гатять із забороненого калібру, внаслідок чого – один український військовий загинув, двоє – поранені. Саудівська Аравія має намір звернутися в ООН для розслідування нападу на найбільший нафтопереробний завод у світі. Уночі невідомі спалили вщент будинок ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Джерело: 24 канал