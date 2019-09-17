Випуск новин за 14:00: Вілкула і Колєснікова відпустили на поруки. Справа щодо Джонсона
У випуску новин за 17 вересня станом на 14:00 – ексдепутатів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова відпустили на поруки. Такий запобіжний захід сьогодні обрав Жовтневий суд Дніпра. Плани британського прем'єра Бориса Джонсона про вихід країни з ЄС можуть похитнутись. У Верховному суді Великої Британії почали розгляд справи щодо прем'єра.
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