Випуск новин за 14:00: Візит президента Литви до Порошенка. Моторошне вбивство в Одесі
У випуску новин за 7 грудня станом на 14:00 – з офіційним візитом в Україну прибула президент Литви Даля Грібаускайте, відома своєю антикремлівською позицією, і вже встигла зустрітися з Петром Порошенком. В Одесі чоловік убив колишню дружину та підпалив квартиру через опікунство над дитиною. Конфлікт за сина, який за рішенням суду жив у кожного з батьків по черзі, тривав кілька років.
Також у випуску:
У Києві триває план перехоплення через стрілянину та пограбування.
У Криму триває "суд" над правозахисником Емілем Курбедіновим, який є адвокатом полонених українських моряків.
До українських полонених моряків нарешті допустили консула.
Джерело: 24 канал
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