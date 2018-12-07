Випуск новин за 14:00: Візит президента Литви до Порошенка. Моторошне вбивство в Одесі

У випуску новин за 7 грудня станом на 14:00 – з офіційним візитом в Україну прибула президент Литви Даля Грібаускайте, відома своєю антикремлівською позицією, і вже встигла зустрітися з Петром Порошенком. В Одесі чоловік убив колишню дружину та підпалив квартиру через опікунство над дитиною. Конфлікт за сина, який за рішенням суду жив у кожного з батьків по черзі, тривав кілька років.

Також у випуску: У Києві триває план перехоплення через стрілянину та пограбування. У Криму триває "суд" над правозахисником Емілем Курбедіновим, який є адвокатом полонених українських моряків. До українських полонених моряків нарешті допустили консула.