Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Погоня за п'яним водієм на Рівненщині

У випуску новин за 15 квітня станом на 14:00 – від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув 20-річний боєць із Маріуполя Микола Волков "Смурфик", він був парамедиком. На дорогах Рівненщини п'яний водій на іноземній реєстрації тікав від поліції і таранив їх машину, поліцейським довелося стріляти. Досудове розслідування розпочали за фактом опору та насильства щодо працівника поліції.

Також у випуску: Сьогодні останній шанс у громадян подати заяву на зміну місця голосування у другому турі президентських перегонів. Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити відсторонення голови Херсонської облради Владислава Мангера. Чиновника підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк. Негода у США: снігопади вирують у Центрі, а торнадо – на Півдні.

Джерело: 24 канал