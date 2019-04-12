Випуск новин за 14:00: Втрати на Сході України. ДТП на Житомирщині

У випуску новин за 12 квітня станом на 14:00 – внаслідок ворожих обстрілів на фронті один військовий загинув, ще вісім захисників отримали поранення. На Житомирщині зіткнулися дві вантажівки, в результаті водій однієї загинув на місці.

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