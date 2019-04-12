Випуск новин за 14:00: Втрати на Сході України. ДТП на Житомирщині
У випуску новин за 12 квітня станом на 14:00 – внаслідок ворожих обстрілів на фронті один військовий загинув, ще вісім захисників отримали поранення. На Житомирщині зіткнулися дві вантажівки, в результаті водій однієї загинув на місці.
Також у випуску:
Чинний гарант у першій половині дня запланував зустріч з канцлером Німеччини, а ввечері – з президентом Франції. Володимир Зеленський також вилетів до Парижа, аби зустрітися з Макроном.
СБУ викрила співробітника Нацполіції на співпраці з РФ.
Під час пожежі в будівельному вагончику у Запоріжжі загинули троє безхатьків.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі