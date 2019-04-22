Випуск новин за 14:00: Янукович привітав Зеленського. Програш штабу Порошенка
У випуску новин за 22 квітня станом на 14:00 – Зеленського встиг привітати екс-президент Янукович. Через свого представника Віктор Федорович побажав успіхів в об'єднанні України. Порошенко заявив, що вибори вважає чесними, а своєму наступникові пообіцяв спочатку допомогу, а потім жорстку опозицію. Також наголосив, що з політики йти не збирається і буде відстоювати всі реформи.
Також у випуску:
Світові лідери привітали Володимира Зеленського з перемогою.
Під час перегонів спостерігачі організації "Опора" не зафіксували фактів підкупу виборців.
Українці дякують Петру Порошенку за п'ять років правління.
Джерело: 24 канал
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