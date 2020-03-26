Випуск новин за 14:00: Ємець про коронавірус в Україні. Нові хворі на Covid-19 у Києві

У випуску новин за 26 березня станом на 14:00 – міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що українська медицина наразі не готова до лікування пацієнтів з Covid-19. Але ще є шанс локалізувати розповсюдження смертоносної недуги. В Києві підтвердили 6 нових випадків коронавірусу. Серед хворих – 35-річна жінка та чоловіки віком від 28 до 70 років.

Також у випуску: Російські окупаційні судна продовжують нахабно втручатися в роботу українських бурових платформ у Чорному морі. На засіданні погоджувальної ради, яке відбулося у закритому режимі, голови фракцій вирішили створити антикризовий штаб під керівництвом Дениса Шмигаля. Російські найманці вкотре, нехтуючи мінськими угодами, гатили із заборонених мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Внаслідок обстрілів жоден український воїн не постраждав. Франція оголосила військову операцію, аби подолати коронавірус. Вона матиме назву "Стійкість". Тепер і французькі військові допомагатимуть людям, що постраждали від недуги.