Випуск новин за 14:00: Юний геній зі Львова. Ще дві країни висилають російських дипломатів
У випуску новин за 27 березня станом на 14:00 –11-класниця зі Львова Софія Петришин поїде до США, де позмагається на Міжнародній олімпіаді геніїв. Російським дипломатам показали на двері вже у 24 країнах світу. До санкцій приєдналися також Македонія та Австралія.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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