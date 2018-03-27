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ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Випуск новин за 14:00: Юний геній зі Львова. Ще дві країни висилають російських дипломатів

Випуск новин 84 Читать новость на русском

У випуску новин за 27 березня станом на 14:00 –11-класниця зі Львова Софія Петришин поїде до США, де позмагається на Міжнародній олімпіаді геніїв. Російським дипломатам показали на двері вже у 24 країнах світу. До санкцій приєдналися також Македонія та Австралія.

Також у випуску:

У Кемерові після масштабної пожежі в торговому центрі тисячі людей вийшли на мітинг.

В Миколаєві жінка з мосту викинула дев'ятимісячне немовля.

Генпрокуратура підозрює очільника партії "Український вибір" у підготовці конституційного перевороту в Україні.

Теги: Новини Львова Діти Видворення російських дипломатів Випуск новин Віктор Медведчук Македонія Австралія
Джерело: 24 Канал
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