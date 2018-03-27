Випуск новин за 14:00: Юний геній зі Львова. Ще дві країни висилають російських дипломатів

У випуску новин за 27 березня станом на 14:00 –11-класниця зі Львова Софія Петришин поїде до США, де позмагається на Міжнародній олімпіаді геніїв. Російським дипломатам показали на двері вже у 24 країнах світу. До санкцій приєдналися також Македонія та Австралія.

Також у випуску: У Кемерові після масштабної пожежі в торговому центрі тисячі людей вийшли на мітинг. В Миколаєві жінка з мосту викинула дев'ятимісячне немовля. Генпрокуратура підозрює очільника партії "Український вибір" у підготовці конституційного перевороту в Україні.